Regno Unito: governo studia passaporto vaccinale Covid per permettere viaggi all'estero

- Il governo britannico starebbe studiando un "passaporto vaccinale" che permetterebbe ai propri cittadini di muoversi all'estero una volta che la campagna vaccinale anti-Covid sarà a buon punto. La mossa, tra le altre cose, sarebbe in risposta alla decisione annunciata della Grecia di starsi preparando ad annullare le regole che prevedono una quarantena all'arrivo per i turisti che potranno provare di essere stati vaccinati contro il Sars-Cov-2. Gli uffici del governo britannico avrebbero riferito al ministero del Turismo greco che la campagna di vaccinazione britannica sarebbe "così avanzata" che i turisti britannici potrebbero contribuire a far salvare al Paese ellenico l'intera stagione turistica estiva. Sono circa due milioni infatti i turisti britannici che visitano la Grecia ogni anno, secondi solo ai tedeschi, con un introito generato per lo Stato ellenico di circa 10 miliardi di euro. Il passaporto vaccinale dovrebbe essere lanciato anche da altri Paesi europei, fra cui Danimarca e Svezia. (Rel)