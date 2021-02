Ungheria: Covid, vaccinazione con lo Sputnik V dalla prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista il premier non ha mancato di scagliarsi contro l'opposizione, rea di fare della campagna vaccinale una questione politica. "Penso che sia inaccettabile in tempi di pandemia che la salute delle persone sia resa un tema politico dalla sinistra. In altri Paesi l'opposizione si è unita alla lotta, noi non siamo uno di quei Paese", ha affermato il capo del governo. Sulle lentezze dell'approvvigionamento di vaccini da parte dell'Unione europea, Orban dice che a Bruxelles sembrano più impegnati ad assicurarsi che i vaccini siano a basso prezzo. Per l'Ungheria il denaro "non è importante", lo è la vita delle persone. "Se dobbiamo decidere tra meno vaccini ma economici o più vaccini ma più costosi, sceglieremo sempre la seconda. Evidentemente questo non è così ovvio a Bruxelles come lo è a Budapest", ha continuato. (Vap)