Nigeria: Buhari nomina ambasciatori ex vertici delle forze armate

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha nominato ambasciatori i vertici delle forze armate che la scorsa settimana sono stati rimossi dall’incarico per via degli scarsi risultati ottenuti nella lotta contro gli insorti jihadisti. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza, Femi Adesina, che in una dichiarazione ha fatto sapere che il capo dello Stato ha già inoltrato al Senato la lista dei nominativi per la loro approvazione. La decisione, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie citate dal quotidiano “Premium Times”, potrebbe essere stata presa per proteggere gli ex ufficiali da un possibile processo nei loro confronti da parte della Corte penale internazionale (Cpi) per le presunte atrocità e gli abusi dei diritti umani commessi dai militari sotto la loro guida. In base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, i diplomatici godono infatti dell'immunità finché restano in carica come ambasciatori. Gli ex ufficiali in questione sono l'ex capo di Stato maggiore della Difesa, Gabriel Olonisakin, l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito, Tukur Buratai, l'ex capo di Stato maggiore dell’aeronautica, Ibok Ibas, e l'ex capo di Stato maggiore della marina, Abubakar Sadique. La scorsa settimana il principale partito di opposizione della Nigeria, il Partito democratico popolare (Pdp), ha chiesto alla Cpi, all'Interpol e ad altri organismi deputati di aprire un’inchiesta sul mandato di Buratai come capo dell'esercito, reputandolo responsabile dell'uccisione di centinaia di fedeli sciiti a Zaria, del massacro di 12 manifestanti al casello di Lekki, sobborgo di Lagos, nell’ambito delle proteste note con il nome di EndSars e delle uccisioni extragiudiziali avvenute a Oyigbo, un insediamento della comunità igbo nello Stato di Rivers. Già lo scorso anno il procuratore capo della Cpi, Fatou Bensouda, aveva affermato di aver ricevuto informazioni sufficienti per indagare su Buratai e sui suoi colleghi per presunti crimini di guerra nel conflitto contro gli insorti di Boko Haram nel nord-est della Nigeria. Buratai, da parte sua, aveva respinto ogni accusa. (Res)