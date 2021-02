Russia: proteste ieri sera a Praga per la liberazione di Aleksej Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera a Praga ci sono state dimostrazioni in piazza Jan Palach per chiedere alla Russia la liberazione dell'oppositore Aleksej Navalnyj. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". A radunarsi davanti al Rudolfinum, sala da concerti sede dell'Orchestra filarmonica ceca, è stato un centinaio di manifestanti. Non è la prima volta che si radunano questi gruppi nella capitale ceca a favore di Navalnyj. "La sentenza che ha ricevuto è draconiana e sarà estesa finché Putin sarà al potere", ha dichiarato uno dei partecipanti, Anton Litvin, che intende presentare alle autorità europee una petizione con le firme dei sostenitori del rilascio dell'oppositore russo. Nella petizione chiedono anche una rivalutazione delle relazioni dell'Unione europea con Mosca e la proroga dei negoziati di cooperazione finché non saranno rilasciati tutti i prigionieri politici, non ci saranno elezioni libere e il territorio della Crimea non sarà restituito all'Ucraina. (Vap)