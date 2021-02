Russia: due diplomatici di Francia e Regno Unito partecipano a udienza Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due diplomatici stranieri, rappresentanti delle ambasciate francese e britannica, sono presenti all'udienza del processo per diffamazione contro l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. L'attivista è stato accusato di diffamazione contro un veterano della Seconda guerra mondiale. Le accuse seguono la campagna per la riforma costituzionale dello scorso anno, durante la quale l'emittente radiotelevisiva "Rt" ha pubblicato un video che mostrava alcune personalità pubbliche russe che sostenevano gli emendamenti promossi dal partito di governo Russia Unita. Navalnyj, in quell'occasione, commentò la vicenda con un tweet in cui definiva i partecipanti a questa campagna dei "lacchè corrotti", una "vergogna per il Paese" e dei "traditori". Il Comitato investigativo russo ha quindi aperto un procedimento contro Navanlyj accusandolo di aver diffuso "informazioni consapevolmente false" volte a screditare "l'onore e la dignità" di un veterano della Seconda guerra mondiale, ovvero una delle personalità apparse nella clip.(Rum)