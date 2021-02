Taiwan-Usa: concluso il primo dialogo economico dopo l'insediamento del presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e Stati Uniti hanno tenuto oggi, 5 febbraio, il primo dialogo economico bilaterale dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden, lo scorso 20 gennaio. Lo ha riferito il ministero dell'Economia dell'Isola, precisando che la titolare del dicastero, Wang Mei-hua, ha preso parte ai colloqui in videoconferenza con funzionari dei dipartimenti di Stato e Commercio degli Stati Uniti. Alla videoconferenza hanno preso parte in tutto oltre un centinaio di partecipanti, inclusi rappresentanti di grandi aziende come Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc), Qualcomm e Corning. Il ministro Wang ha riferito a margine dell'evento che Tsmc ha fornito una presentazione dei suoi piani di investimento in Arizona. "L'interdipendenza è il termine più importante cui ho fatto riferimento più volte durante la conversazione, dal momento che Taiwan acquista molti sistemi e materiali dagli Stati Uniti, e l'industria taiwanese dei microchip rifornisce molte aziende Usa", ha detto Wang. "Tutte le parti hanno concordato che in futuro l'industria dovrebbe continuare a lavorare assieme per approfondire la cooperazione". Il ministro ha anche fatto riferimento al tema della protezione dei segreti commerciali, che ha definito una questione di comune interesse, specie nel contesto delle relazioni con la Cina continentale. (segue) (Cip)