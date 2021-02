Taiwan-Usa: concluso il primo dialogo economico dopo l'insediamento del presidente Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha chiesto alla nuova amministrazione presidenziale Usa, guidata da Joe Biden, di riaffermare con forza il sostegno all'Isola e intensificare ulteriormente i legami nel campo della sicurezza, a fronte delle minacce militari sempre più esplicite provenienti dalla Cina continentale. "La coercizione militare, economica e diplomatica di Pechino ai danni di Taiwan costituisce una minaccia non solo per la sicurezza di Taiwan, ma dell'intera regione dell'Indo-Pacifico", ha avvertito l'Ufficio economico e culturale di Taipei a New York tramite una nota inviata a "Newsweek". "Apprezziamo la riaffermazione del solido sostegno alla democrazia di Taiwan da parte dell'amministrazione Biden, sulla base del Taiwan Relations Act e delle Sei garanzie", che prevedono la fornitura di armamenti all'Isola; il mantenimento del Taiwan Relations Act, base delle relazioni tra Taiwan e gli Usa; l'impegno degli Usa a non negoziare vendite di armamenti con la Cina e a non fare da mediatori tra Cina e Taiwan; Secondo la nota dell'Ufficio di Taipei, Taiwan individua oggi tre aree prioritarie di cooperazione con l'amministrazione Biden: "la sicurezza, l'economia e lo spazio internazionale": "E' cruciale che gli Stati Uniti riaffermino il loro impegno per la sicurezza di Taiwan, e garantire così che (l'Isola) possa rimanere un bastione della libertà e della democrazia nella regione indo-pacifica", recita la nota. "Entrambe le parti potrebbero rafforzare il partenariato economico approfondendo la cooperazione nell'ambito delle catene di fornitura critiche, e promuovendo la prosperità economica nella regione". (segue) (Cip)