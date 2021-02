Taiwan-Usa: concluso il primo dialogo economico dopo l'insediamento del presidente Biden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza di Taiwan significa guerra. Lo ha dichiarato alla fine del mese scorso il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian in merito alle recenti attività delle forze aeree, ribadendo che Taiwan è una parte inseparabile della Cina. Il portavoce ha avvertito che le forze armate cinesi stanno agendo per rispondere alle provocazioni e alle interferenze straniere. Taiwan, rivendicata dalla Cina come proprio territorio, ha riferito che più caccia e bombardieri cinesi sono entrati nella Zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale durante il fine settimana, suscitando preoccupazione a Washington. Pechino sostiene che il governo democraticamente eletto di Taipei stia spingendo l'isola verso una dichiarazione di indipendenza ufficiale, anche se la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha ripetutamente affermato che si tratta già di un Paese indipendente chiamato Repubblica di Cina, il suo nome formale. (Cip)