Germania: ministra Difesa auspica acquisizione drone EuroMale nella versione armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) dovranno dotarsi, in futuro, della versione armata del drone EuroMale al fine di proteggere il proprio personale. È quanto auspicato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. Le affermazioni dell'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) fanno seguito alla decisione del governo federale di acquistare l'EuroMale nella versione disarmata, almeno inizialmente. Tale scelta è giunta a seguito delle insistenze del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Al riguardo, Kramp-Karrenbauer ha evidenziato come “sicuramente” il drone europeo verrà acquistato nel modello armato dagli altri Paesi che con la Germania partecipano al progetto, ossia Francia, Italia e Spagna. La ministra della Difesa tedesca ha, quindi, dichiarato di sperare “vivamente” che, “nel futuro, assumeremo decisioni che chiariscano come la protezione dei nostri militari valga anche da parte nostra l'armamento” degli EuroMale. Per l'acquisto degli EuroMale, l'investimento stimato del governo tedesco è di circa tre miliardi di euro. Le prime consegne del drone europeo alla Bundeswehr dovrebbero avvenire “al più presto nel 2028”. L'EuroMale è prodotto in collaborazione da Airbus (Ue), Leonardo (Italia) e Dassault Aviation (Francia). (Geb)