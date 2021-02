Indonesia: economia in recessione nel 2020 per la prima volta in vent'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Indonesia ha subito una contrazione del 2,07 per cento annuo nel 2020, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo di quel Paese oggi, 5 febbraio. Si tratta della prima contrazione economica subita dall'Arcipelago nell'arco di oltre vent'anni, per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus. Nel 2019 l'Indonesia aveva conseguito una crescita economica del 5,02 per cento. Il governo prevedeva per lo scorso anno una contrazione economica compresa tra meno 1,7 e meno 2,2 per cento. L'Indonesia non chiudeva un anno in recessione dal 1998, quando il Pil aveva subito una contrazione del 13,1 per cento a causa della crisi finanziaria asiatica. Durante i mesi della pandemia il governo indonesiano non ha mai imposto un lockdown esteso all'intero territorio nazionale, ma una serie di restrizioni alle attività economiche e sociali sono state attuate in diverse aree dell'arcipelago. I dati biennali relativi all'impiego pubblicati lo scorso anno evidenziano un aumento della disoccupazione al 7,07 per cento lo scorso agosto, ai massimi dal 2011. Tra febbraio e agosto dello scorso anno 2,67 milioni di indonesiani hanno perso il lavoro. (Fim)