Imprese: Kirin interromperà tutte le attività di produzione di alcolici nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirin Holdins ha annunciato lo scioglimento delle due joint venture costituite nel Myanmar per la produzione di alcolici, diventando così la prima azienda giapponese ad assumere una posizione pubblica netta contro il golpe militare verificatosi in quel Paese il primo febbraio scorso. Le azioni delle forze armate birmane sono "contrari ai nostri standard e alla nostra politica sui diritti umani", ha riferito l'azienda tramite una nota pubblicata oggi, 5 febbraio. "Non abbiamo alternativa alla cessazione del nostro accordo di joint venture con Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (Mehl) (...) Assumeremo azioni urgenti per rendere effettiva tale rescissione", recita la nota aziendale. Kirin Holdings è proprietaria assieme a Mehl di due aziende produttrici di alcolici del Myanmar: Myanmar Brewery e Mandalay Brewery. Mehl serve da fondo presidenziale per le forze armate birmane. Kirin aveva investito nel mercato delle bevande alcoliche del Myanmar nel 2015. (Git)