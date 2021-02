Usa: il presidio militare di Washington è costato mezzo miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione della Guardia nazionale di diversi Stati Usa a presidio di Washington per garantire la sicurezza dopo l'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio, è costata ai contribuenti Usa quasi mezzo miliardo di dollari. Lo riferiscono fonti militari citate dalla stampa Usa, secondo cui la cifra include i costi di movimentazione di truppe e mezzi, l'assistenza sanitaria, l'alloggio e altri servizi essenziali. Circa 26mila militari provenienti da tutti e 50 gli Stati Usa sono stati mobilitati per garantire la sicurezza in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, lo scorso 20 febbraio. Nelle settimane successive, l'amministrazione Biden ha decretato la proroga della mobilitazione militare almeno sino al mese prossimo. Le stime delle spese tengono conto di una presenza militare residua compresa tra 5mila e 7mila uomini sino al prossimo 14 marzo. Negli ultimi giorni alcuni media statunitensi hanno contestato la decisione di continuare a militarizzare Washington, a fronte di una assenza apparente di minacce note alla sicurezza. Un militare anonimo, veterano della guerra in Afghanistan, ha dichiarato al quotidiano "Politico" che non esiste "alcuna indicazione o stato di missione definita. Per una missione militare è davvero inusuale", ha detto il militare. Nei giorni scorsi i governatori di alcuni Stati a guida repubblicana, inclusi Florida, Texas e New Hampshire, hanno ordinato il ritiro della loro Guardia nazionale da Washington, mentre da alcuni Stati a guida Democratica sono confluite nella capitale altre forze. (Nys)