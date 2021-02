Corea del Sud-Usa: Seul sollecita soluzione disputa su costi difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una interruzione prolungata delle esercitazioni militari congiunte tra le forze armate di Corea del Sud e Stati Uniti che includano manovre su larga scala diminuirebbe la capacità della Corea del Sud di difendersi efficacemente da eventuali aggressioni da parte della Corea del Nord. E' l'avvertimento rivolto da diversi esperti della difesa citati dal quotidiano "Korea Herald" in vista delle esercitazioni congiunte in programma il prossimo marzo, che si limiteranno a simulazioni informatiche. La scorsa settimana il ministro della Difesa sudcoreano, Suh Wook, ha confermato i preparativi per l'esercitazione. Corea del Sud e Stati Uniti conducono esercitazioni congiunte ogni anno sin dall'armistizio che ha interrotto la Guerra di Corea, nel 1953. La limitazione delle esercitazioni alle simulazioni informatiche è divenuta una sorta di "Nuova norma" dal 2019: dapprima per tentare di rilanciare il dialogo sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord, e poi a causa della pandemia. Nei giorni scorsi hanno chiesto il rapido ripristino delle manovre sul campo anche deputati dell'opposizione conservatrice sudcoreana come Shin Won-sik, secondo cui la mobilitazione di uomini e mezzi "espande drasticamente la nostra potenza di fuoco e garantisce l'ideale prontezza al combattimento". (segue) (Git)