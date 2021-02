Germania-Russia: ex cancelliere Schroeder, interesse Berlino è Mosca come partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse della Germania “deve essere mantenere la Russia come partner”. È quanto affermato da Gerhard Schroeder, cancelliere tedesco dal 1998 al 2005, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Phoenix. Per Schroeder, “ogni volta che il rapporto tra Germania e Russia è stato pessimo, è andata male, anche quando si trattava della pace nel mondo”. Al contrario, quando i rapporti tra Berlino e Mosca sono stati “passabili, è stato meglio”. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), se intende svolgere un ruolo tra gli Stati Uniti e la Cina, l'Ue deve avere dei partner. A tal riguardo, Schroeder ha evidenziato: “La Russia rimane uno di quelli importanti, qualunque cosa accada al suo interno”. Il medesimo ragionamento vale per la Turchia, “cosa che non sempre mi piace”, ha osservato l'ex cancelliere tedesco. (Geb)