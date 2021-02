Germania: Covid, Soeder (Csu) difende il blocco generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, ha difeso il blocco generale in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio per contenere la pandemia di coronavirus. Nel corso di un intervento all'emittente televisiva “Zdf”, Soeder ha evidenziato che “l'unica strategia” per combattere efficacemente il Covid-19 era “ridurre i contatti, ridurre la mobilità”. Tutte le altre soluzioni, “di cui sempre si discute, non hanno funzionato”. Inoltre, il presidente della Csu ha avvertito che allentare il lockdown in maniera anticipata “ci costringerebbe a un nuovo blocco generale”, causato da un rinnovato aumento dei contagi. Le restrizioni potranno, dunque, essere allentate “quando i dati saranno positivi”. Al riguardo, il primo ministro della Baviera ha evidenziato: “Non dobbiamo mentire a noi stessi, con il coronavirus non si può venire a patti”. Ciò è tanto più vero ora che in Germania sono diffuse le mutazioni della Sars-Cov2. In merito, Soeder ha osservato che “la combinazione tra le varianti del virus e un allentamento frettoloso delle norme anticontagio è “la via peggiore”. Il presidente della Csu ha infine dichiarato come, sulla strada verso l'allentamento del lockdown sia “meglio un passo più lento che inciampare alla fine”. Al fine di valutare l'efficacia del blocco generale e deciderne gli sviluppi futuri, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha convocato per il 10 febbraio una videoconferenza con primi ministri dei Laender. (Geb)