- Non vi è “nessun problema” a utilizzare in Germania il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V, “se l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) afferma che è affidabile”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Bavieram nel corso di un intervento all'emittente televisiva “Zdf”. (Geb)