- A Torino oggi, venerdì 5 febbraio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2738m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: situazione ancora caratterizzata da correnti umide sudoccidentali che manterrano una nuvolosità piuttosto diffusa seppur con precipitazioni scarse o assenti, limitate più che altro sulla Liguria centrale e alessandrino; qualche apertura lungo il comparto alpino; clima non freddo. (Rpi)