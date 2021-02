Germania-Russia: Ischinger (Msc) suggerisce diplomazia silenziosa con il Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi del caso Navalnyj e il loro collegamento con il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, gravano sui rapporti tra Germania e Russia. Sulla questione è intervenuto il direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), l'ambasciatore tedesco a riposo Wolfgang Ischinger. In un messaggio su Twitter, Ischinger ha scritto: “Nella situazione attuale, invece della diplomazia del megafono, si può consigliare soltanto una diplomazia silenziosa con il Cremlino”. Il direttore della Msc ha aggiunto: “Abbiamo dei precedenti che dimostrano come possa funzionare”. Secondo Ischinger, sono quindi necessari “colloqui personali” con il presidente russo Vladimir Putin. “Soltanto in pochi possono farlo”, ha concluso il direttore della Msc. (Geb)