Governo: von der Leyen, l'Italia si impegni sul Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna "lavorare senza sosta" al Recovery Plan italiano. Perché il tempo a disposizione è poco e i soldi da utilizzare tanti. Ma soprattutto perché ci sono ancora molti dettagli da definire, obiettivi da fissare e riforme da concordare. Lo ha detto a "La Stampa" il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che cerca di tenersi fuori dalle dinamiche politiche romane: "Si tratta di un affare italiano. E abbiamo una regola d'oro: non commentiamo mai le questioni politiche interne. Posso solo dire che Draghi alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia". Per quel che riguarda la discussione sul Recovery Plan dopo il cambio della guardia a Palazzo Chigi, "da settimane, per non dire mesi, lavoriamo con le autorità italiane e con le parti interessate per sviluppare i dettagli della bozza. E il lavoro è ancora in corso. Lo dico per sottolineare quanto dettagliato sia questo lavoro, visto che si tratta di un ammontare enorme di fondi da spendere in un periodo di tempo relativamente limitato, in pochi anni". "Dobbiamo andare in profondità - continua - nei dettagli, definendo obiettivi e tabella di marcia. Per questo siamo pronti e impegnati con l'amministrazione italiana per lavorare senza sosta e andare avanti perché il tempo è prezioso e non vediamo l'ora di vedere come sarà formato il nuovo governo". (segue) (Res)