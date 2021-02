Cina: Covid, 20 casi di contagio nelle ultime 24 ore, il dato più basso in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato 20 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui sei trasmessi localmente. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria nazionale. Si tratta del minor numero di nuovi casi in oltre un mese, da quando ne furono segnalati 19 contagi il 31 dicembre. Cinque casi sono stati trasmessi localmente nella provincia di Heilongjiang e uno a Shanghai, ha precisato la Commissione. Gli altri 14 casi sono stati importati, di cui nove a Shanghai, due nel Guangdong e uno ciascuno a Tientsin e nelle province di Jiangsu e Fujian. Non sono stati segnalati nuovi decessi correlati alla malattia. Secondo i dati aggiornati a ieri, 4 febbraio, 4.772 casi sono stati importati in totale nella Cina continentale. Tra questi, 4.476 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione e 296 restano ricoverati. Nessun decesso è stato segnalato tra i casi importati. Il numero totale di casi di Covid-19 in Cina ha raggiunto quota 89.669, inclusi 1.304 pazienti ancora in trattamento, 36 dei quali in condizioni gravi. Sono stati dimessi dopo il recupero 83.729 pazienti mentre 4.636 sono deceduti. Sono 10.552 i casi confermati, inclusi 186 decessi, segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, mentre sono 47 quelli a Macao e 919, con nove decessi, quelli a Taiwan.(Cip)