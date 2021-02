Governo: sottosegretario Guerra, non sono all'orizzonte politiche di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Leu al ministero dell'Economia, Cecilia Guerra, in una intervista a "il manifesto" dice che "Draghi ha tutte le competenze che gli si riconoscono ma potrà fare cose positive o meno rispetto alla maggioranza che lo appoggerà. Ciò che deve rassicurarci è che non sono all'orizzonte politiche di austerità". "Anzi, - continua - per lungo tempo avremo politiche espansive e difensive del livello dell'attività economica e di occupazione. Un governo a guida Draghi le sosterrà sicuramente, come ha fatto da presidente della Bce. Da donna di sinistra non mi spaventa un governo a guida Draghi, mi preoccupa il perimetro della maggioranza". Sono però molte le voci a sostenere che Draghi non sia di certo un keynesiano e che farà tagli e appoggerà le ristrutturazioni aziendali. "Da economista credo che in questa fase anche gli economisti che hanno rappresentato l'ortodossia neoliberista negli anni scorsi sono abbastanza concordi nell'insistere sugli investimenti e che il tema dell'austerità e del controllo dei conti pubblici nessuno lo sostenga, nemmeno i governi di destra. Siamo in un contesto facilitato anche dal fatto che l'inflazione non è neanche all'orizzonte. I temi che possono differenziare i governi sono ad esempio il tema dei licenziamenti, dell'eguaglianza, della lotta alle povertà". (segue) (Res)