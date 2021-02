Spagna: vaccino anti Covid AstraZeneca potrebbe non essere somministrato a over 65

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna il vaccino anti Covid AstraZeneca potrebbe non essere somministrato ai cittadini che hanno oltre 65 anni. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", il Comitato di salute pubblica del sistema sanitario nazionale, composto da tecnici del governo e delle Comunità autonome, riprenderà oggi i colloqui per decidere se seguire la stessa linea di altri sette Paesi europei che hanno già annunciato che non lo somministreranno agli over 65. Ieri il ministero della Salute ha riferito che il vaccino AstraZeneca in arrivo questo fine settimana sarà destinato agli operatori sanitari e socio-sanitari e dopo di loro sarà il turno di altri gruppi vulnerabili. (Spm)