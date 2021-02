Il governo di Taiwan chiede a Biden di "riaffermare" il sostegno all'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha chiesto alla nuova amministrazione presidenziale Usa, guidata da Joe Biden, di riaffermare con forza il sostegno all'Isola e intensificare ulteriormente i legami nel campo della sicurezza, a fronte delle minacce militari sempre più esplicite provenienti dalla Cina continentale. "La coercizione militare, economica e diplomatica di Pechino ai danni di Taiwan costituisce una minaccia non solo per la sicurezza di Taiwan, ma dell'intera regione dell'Indo-Pacifico", ha avvertito l'Ufficio economico e culturale di Taipei a New York tramite una nota inviata a "Newsweek". "Apprezziamo la riaffermazione del solido sostegno alla democrazia di Taiwan da parte dell'amministrazione Biden, sulla base del Taiwan Relations Act e delle Sei garanzie", che prevedono la fornitura di armamenti all'Isola; il mantenimento del Taiwan Relations Act, base delle relazioni tra Taiwan e gli Usa; l'impegno degli Usa a non negoziare vendite di armamenti con la Cina e a non fare da mediatori tra Cina e Taiwan.Secondo la nota dell'Ufficio di Taipei, Taiwan individua oggi tre aree prioritarie di cooperazione con l'amministrazione Biden: "la sicurezza, l'economia e lo spazio internazionale": "E' cruciale che gli Stati Uniti riaffermino il loro impegno per la sicurezza di Taiwan, e garantire così che (l'Isola) possa rimanere un bastione della libertà e della democrazia nella regione indo-pacifica", recita la nota. "Entrambe le parti potrebbero rafforzare il partenariato economico approfondendo la cooperazione nell'ambito delle catene di fornitura critiche, e promuovendo la prosperità economica nella regione".L'indipendenza di Taiwan significa guerra. Lo ha dichiarato alla fine del mese scorso il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian in merito alle recenti attività delle forze aeree, ribadendo che Taiwan è una parte inseparabile della Cina. Il portavoce ha avvertito che le forze armate cinesi stanno agendo per rispondere alle provocazioni e alle interferenze straniere. Taiwan, rivendicata dalla Cina come proprio territorio, ha riferito che più caccia e bombardieri cinesi sono entrati nella Zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale durante il fine settimana, suscitando preoccupazione a Washington. Pechino sostiene che il governo democraticamente eletto di Taipei stia spingendo l'isola verso una dichiarazione di indipendenza ufficiale, anche se la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha ripetutamente affermato che si tratta già di un Paese indipendente chiamato Repubblica di Cina, il suo nome formale. (Nys)