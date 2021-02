Difesa: “Handelsblatt”, il progetto Scaf è in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), “il più importante progetto europeo per la difesa”, è “in crisi”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, in occasione della riunione del Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza che si tiene oggi in videoconferenza. Ai colloqui, presieduti dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, parteciperanno anche le ministre della Difesa di Germania e Francia, rispettivamente Annegret Kramp-Karrenbauer e Florence Parly. Per “Handelsblatt”, alla riunione virtuale “nessuno avrà voglia di festeggiare”, dato che lo Scaf è “in crisi”. Se questo problema non verrà risolto, “il simbolo dell'indipendenza europea” in materia di difesa “finirà prematuramente”. La crisi del progetto ha “molti aspetti”. In particolare, le difficoltà si incontrano nel finanziamento dei prototipi per l'aereo, il software che controlla l'intero sistema (Combat Cloud), i missili senza pilota, i radar e sistemi d'arma a corredo. Tutto dovrebbe essere pronto nel 2025 o 2026, in modo che lo Scaf possa sostituire i caccia multiruolo Eurofighter e Rafale, in dotazione rispettivamente a Germania e Francia, nel 2040. Macron e Merkel non dovrebbero risolvere i problemi dello Scaf durante i colloqui di oggi. Il progetto rischia, quindi, di rimanere bloccato. Nella giornata del 3 gennaio scorso, Parly e Kramp-Karrenbauer hanno discusso “al lungo” della questione, ma “nemmeno hanno trovato una soluzione”. Se la controversia si trascina, evidenzia “Handelsblatt”, i fondi necessari non saranno impegnati dal Bundestag prima delle elezioni in Germania, che si terranno il 26 settembre. (segue) (Geb)