Difesa: “Handelsblatt”, il progetto Scaf è in crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proprio questo voto a essere fonte di preoccupazione per la Francia, il cui governo preme affinché i finanziamenti per lo Scaf vengano approvati dal Bundestag prima delle elezioni per il suo rinnovo. Parigi osserva con attenzione gli sviluppi della politica interna tedesca che, dopo le elezioni del 26 settembre, potrebbero causare “una brutta sorpresa”. Intanto, il Bundestag “usa con piacere il proprio ruolo di arbitro” nelle spese militari. La Germania manca, dunque, di una “struttura politica fissa” che affianchi il progetto dello Scaf, con i suoi deputati che possono fermare in qualsiasi momento l'iniziativa. A complicare il quadro è l'adesione della Spagna allo sviluppo dello Scaf. In Francia si dubita, infatti, che il Paese abbia le competenze industriali necessarie. Fonti di ulteriore perplessità sono la volontà politica del governo spagnolo e la sua disponibilità finanziaria. È stata soprattutto la Francia a esprimere scetticismo sull'inclusione della Spagna nello Scaf, sui cui ha invece insistito la Germania. Per “Handelsblatt”, gli scrupoli di Parigi paiono essere confermati. Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla disputa tra il consorzio aerospaziale europeo Airbus e l'azienda aeronautica francese Dassault. La prima impresa è responsabile dell'involucro dell'aereo dello Scaf per Germania e Spagna, la seconda per la Francia, “un terzo ciascuno”. Tuttavia, sostenuta da Macron, Dassault richiede la guida “illimitata” dell'iniziativa. A sua volta, Airbus può contare sull'appoggio del governo tedesco. (Geb)