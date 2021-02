Cile: questione mapuche, nuove violenze e attacchi in Araucania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Arauco, Oscar Munoz ha ha definito gli episodi nei comuni di Canete e Tirúa come "atti di terrorismo". Secondo il primo cittadino, i responsabili di questi eventi sono "persone antisociali ed estremiste". Anche il governatore della regione del Bio Bio, Patricio Kuhn, ha condannato gli eventi registrati nelle ultime ore e ha detto di essere in contatto con il governo centrale per individuarne i responsabili. Secondo l'ultimo bilancio della procura regionale dell'Araucanía, gli episodi di "violenza rurale" in quest'area sono aumentati del 69 per cento nel 2020, con 122 attacchi e quattro morti. Il conflitto nell'area continua ad aggravarsi, nonostante la pandemia e gli sforzi del governo. I dati della procura riferiscono inoltre di 44 persone condannate per violenza rurale, sette delle quali per incendio, rapina qualificata o rapina con violenza. Inoltre 21 persone in detenzione preventiva per questo tipo di eventi saranno portate in giudizio quest'anno. (segue) (Abu)