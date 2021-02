Usa: Johnson & Johnson chiede autorizzazione uso d'emergenza per vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha chiesto l’autorizzazione all'uso di emergenza per il suo vaccino contro il coronavirus, in modo da utilizzarlo nella lotta contro la pandemia negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media Usa. Il passaggio successivo prevede che la Food and Drug Administration (Fda) - l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici - convochi una riunione del suo comitato consultivo sui vaccini per esaminare le prove di laboratorio. Un fatto che potrebbe verificarsi nel giro di due settimane. Johnson & Johnson ha assicurato che "si aspetta di avere il prodotto disponibile per la spedizione immediatamente dopo l'autorizzazione", ma non ha specificato in che quantità. I media statunitensi ipotizzano che l’azienda si attenga al suo impegno di fornire 100 milioni di dosi entro metà 2021. Il vaccino Johnson & Johnson richiede l’inoculazione di una sola dose, a differenza degli antidoti di Pfizer e Moderna che esigono la somministrazione di una seconda dose. Pertanto è più facile da distribuire, oltre che da conservare.(Nys)