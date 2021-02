Myanmar: Biden, militari rilascino arrestati e rinuncino al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha colto l'occasione della sua prima visita al dipartimento di Stato per chiedere ai militari che hanno condotto il golpe in Myanmar di rilasciare gli esponenti di governo e gli attivisti arrestati durante il colpo di Stato e di ''rinunciare al potere''. L'inquilino della Casa Bianca ha spiegato che "non ci possono essere dubbi: in una democrazia, la forza non deve essere usata per annullare la volontà del popolo o cercare di cancellare il risultato di un'elezione credibile''. (segue) (Nys)