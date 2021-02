Usa: installati all’aeroporto di Oakland distributori automatici di test anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati installati nell’aeroporto internazionale di Oakland, in California, due distributori automatici che erogano test anti-Covid “fai da te”. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, sottolineando che si tratta di un’iniziativa promossa dall'azienda texana Wellness 4 Humanity. Il progetto prevede di installare i distributori anche in altri Stati del Paese a partire dalle prossime settimane. I test hanno un costo 149 dollari. I risultati non sono immediati e per questo motivo l'azienda si aspetta un utilizzo maggiore da parte di passeggeri di ritorno da un viaggio, piuttosto che da quelli in partenza.(Nys)