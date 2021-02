Usa: sondaggio Quinnipiac, metà dei cittadini favorevole a impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Metà dei cittadini degli Stati Uniti è favorevole alla condanna dell'ex presidente Donald Trump da parte del Senato, che martedì 9 gennaio sarà chiamato ad esprimersi sulla messa in stato d'accusa dell'ex inquilino della Casa Bianca. Lo rileva un sondaggio a cura della Quinnipiac University, un ateneo privato del Connetticut. Il 50 per cento dei cittadini intervistati ha affermato che Trump dovrebbe essere condannato, mentre il 45 per cento si è detto favorevole all’assoluzione. I risultati del sondaggio sono stati filtrati anche per appartenenza politica, mostrando l'86 per cento degli elettori democratici e solo il 12 per cento dei repubblicani favorevoli alla condanna. "La questione dell'impeachment è inquadrata da due versioni nettamente diverse della storia e offre un esempio vivido del divario tra repubblicani e democratici", ha spiegato Tim Malloy, sondaggista della Quinnipiac University. I risultati rispecchiano quelli di un’indagine analoga a cura della Marist University, pubblicato questa settimana, secondo la quale il 50 per cento dei cittadini statunitensi sostiene la condanna, mentre il 41 per cento si schiera per l’assoluzione. Trump sarà sottoposto a processo di impeachment dopo che la Camera lo ha pubblicamente accusato per aver incitato la folla che il 6 gennaio scorso ha fatto irruzione al Campidoglio degli Stati Uniti.(Nys)