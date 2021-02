Germania: collaboratrice deputato di AfD avrebbe nascosto arma da guerra in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una collaboratrice di Petr Bystron, deputato al Bundestag di Alterntiva per la Germania (AfD), avrebbe temporaneamente nascosto un'arma da guerra nella propria abitazione. La polizia sta indagando su possibili contatti tra la donna e una rete di trafficanti di armi. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando come AfD, partito nazionalconservatore, raccolga consensi anche nell'estrema destra. L'Ufficio centrale per la lotta all'estremismo e al terrorismo della Procura di Monaco ha confermato le indagini sulla collaboratrice di Bystron. Tuttavia, quando l'abitazione della donna è stata perquisita, non è stata trovata alcuna arma. Bystron non ha voluto commentare le accuse contro la sua dipendente. Le indagini sulla donna rientrano in un procedimento contro un totale di 16 sospetti, per la maggior parte provenienti dall'estrema destra e dai Reichsbuerger o “cittadini dell'Impero”. Si tratta di nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi. In particolare, i Reichsbuerger sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Al centro delle indagini in cui è coinvolta la collaboratrice di Bystron, vi è un presunto trafficante di armi, attualmente agli arresti in Germania. Legato ad AfD, l'uomo avrebbe acquistato illegalmente armi dalla Croazia per clienti tedeschi. (Geb)