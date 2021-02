Al via le consultazioni di Draghi per il nuovo governo, prime aperture dal M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È cominciato il giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, con gli esponenti delle forze politiche presenti in Parlamento. Oggi è stata la volta di Azione, +Europa, Maie, Centro democratico, del gruppo Misto della Camera, Noi con l'Italia e Cambiamo. L'ex numero uno dell'Eurotower, in vista dei colloqui impegnativi dei prossimi due giorni (con l'agenda di sabato che prevede le consultazioni con il M5s e la Lega nel corso della mattina), ha incassato l'appoggio delle prime forze politiche incontrate nel primo giro di consultazioni. "Il nostro sostegno è pieno ed incondizionato. Abbiamo discusso di quelle che riteniamo essere delle priorità per il prossimo, speriamo presto, esecutivo", ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato. "La delegazione di Azione, + Europa e Radicali italiani ha espresso il più ampio, convinto sostegno al tentativo che sta facendo il presidente Draghi, nell’auspicio per il Paese che questo tentativo riesca positivamente", ha sottolineato la senatrice di +Europa, Emma Bonino. Per il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, il governo a guida Draghi potrebbe riunire "le migliori energie del Paese. Il centrodestra si deve impegnare in questo governo nel modo più ampio possibile", ha affermato Toti, mentre il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, ha annunciato che ci sarà un secondo giro di consultazioni.Nel corso della giornata, è arrivata l'apertura da parte del presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte: "Qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del governo, ma non mi conosce o parla in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove: io ho sempre lavorato e continuerò a farlo per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo, per il bene del Paese", ha detto parlando ai giornalisti di fronte a palazzo Chigi. Deciso il sostegno del Pd, la cui delegazione sarà ricevuta domani. Mario Draghi "è una personalità di assoluta forza e di grande valore" e "può essere la soluzione per portare l'Italia fuori dalla paralisi che la crisi della pandemia ha determinato", ha evidenziato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella sua comunicazione alla direzione del partito. Il Pd oltre a dover "contribuire con suoi contenuti" deve fare "di più", "deve lavorare per garantire al presidente incaricato Draghi una maggioranza dal profilo programmatico forte per affrontare i problemi che Italia ha davanti", ha aggiunto. Un'apertura netta è arrivata anche da Forza Italia: "La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese", ha affermato in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine della riunione in videoconferenza con il vicepresidente di FI, Antonio Tajani e le capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini.In giornata sono arrivati anche i primi segnali di apertura da parte del Movimento 5 stelle: "È il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!", ha affermato al Foglio Virginia Raggi, sindaco di Roma, secondo cui "il teatrino delle poltrone al quale abbiamo assistito è imbarazzante e, soprattutto, non è stato in grado di raggiungere alcun risultato. I cittadini sono stanchi". Nel frattempo, un endorsement è giunto anche da Bruxelles: "Non commentiamo le questioni politiche interne", ma il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi "alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia", ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’intervista con “La Stampa” e altri media europei. (Rin)