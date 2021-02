Germania: Merkel, no a false speranze su allentamento blocco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel non intende suscitare “false speranze” di una rapido allentamento del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio per il contenimento della pandemia di coronavirus. Intervistata dall'emittente televisiva “N-tv”, Merkel ha messo in guardia da un “frettoloso” allentamento del lockdown. Con una “rapida riapertura”, la Germania rischierebbe, infatti, di dover “richiudere molto velocemente” a causa dell'incremento dei contagi da Covid-19, come accaduto “purtroppo a molti” Stati vicini. L'obiettivo rimane impedire il sovraccarico del sistema sanitario. Per Merkel, dunque, una veloce uscita dal lockdown “non aiuta”. È, quindi, necessario continuare ad assumere “decisioni difficili”, ha proseguito la cancelliera. Al riguardo, Merkel ha poi dichiarato: “Vorrei tanto annunciare qualcosa di buono, ma non ha senso, non dobbiamo suscitare false speranze, ed è per questo che cerco sempre di essere realista”. La cancelliera è poi intervenuta sulla videoconferenza che terrà il 10 febbraio con i primi ministri dei Laender, convocata per valutare l'efficacia del lockdown e deciderne gli sviluppi futuri. “Non posso ancora dirvi cosa faremo mercoledì, perché devo aspettare cinque giorni per gli sviluppi”. In particolare, Merkel attende i dati sulla diffusione della variante britannica del coronavirus in Germania. A ogni modo, la cancelliera ha anticipato che, alla videoconferenza con i capi di governo dei Laender, dovrebbero essere assunte decisioni “generalmente positive per l'economia”. Tuttavia, Merkel ha ribadito che “salute o economia” come “salute o istruzione” no sono alternative, ma devono essere considerate insieme. Ora, ha sottolineato Merkel, in Germania vi è “la massima libertà che ci possiamo permettere”. (Geb)