Usa: Biden, occorre lavorare per affrontare l’autoritarismo di Russia e Cina

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che Washington deve affrontare “l'avanzata degli autoritarismi”, riferendosi in modo particolare alle “crescenti ambizioni della Cina” e le azioni della Russia volte a “danneggiare la democrazia". Nel corso della sua prima visita al dipartimento di Stato, l’inquilino della Casa Bianca ha parlato delle relazioni con Pechino, assicurando che l’amministrazione affronterà “gli abusi economici della Cina” e “le sue azioni aggressive e coercitive” sia sul piano economico che su quello dei diritti umani. Allo stesso tempo, Biden ha precisato che ''siamo pronti a lavorare con Pechino quando sarà nel nostro interesse farlo". Quanto alle relazioni con la Russia, il presidente ha dato seguito a quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in merito alla vicenda dell'attivista e oppositore russo Aleksej Navalnyj. Secondo Biden "dovrebbe essere rilasciato immediatamente e senza condizioni”. L’inquilino della Casa Bianca ha quindi spiegato: "Non esiteremo ad aumentare i costi per la Russia e a difendere i nostri interessi vitali”.(Nys)