Somalia: al Shabaab conquista la città di Warmahan

- Il gruppo jihadista somalo al Shabaab ha attaccato e conquistato la città di Warmahan, situata 80 chilometri a sudovest della capitale Mogadiscio, dopo aspri combattimenti contro l'esercito federale, che non è riuscito a respingere gli aggressori. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali, secondo le quali almeno tre militari somali sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti negli scontri. Secondo quanto confermato dai funzionari, i miliziani hanno attaccato la cittadina del Basso Scebeli da nord, ingaggiando con l'esercito uno scontro a fuoco. Residenti locali hanno confermato di aver udito gli spari, che i miliziani jihadisti sono entrati in città e la controllano. Fonti militari hanno da parte loro dichiarato che l'esercito si è ritirato per recuperare rinforzi e tornare al contrattacco. Domenica scorsa i miliziani di al-Shabaab hanno fatto esplodere un'autobomba all'ingresso dell'Hotel Afrik a Mogadiscio e hanno fatto irruzione nella struttura, uccidendo nove persone. Il gruppo ha recentemente intensificato i le sue azioni terroristiche nel Paese del Corno d'Africa, dove lunedì prossimo sono in programma le elezioni presidenziali. (Res)