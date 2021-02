Usa: avvocati Trump annunciano che non testimonierà a processo impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team legale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che quest’ultimo non testimonierà al processo di impeachment nei suoi confronti, che inizierà la prossima settimana al Senato. Lo riferiscono i media Usa, sottolineando che l’annuncio degli avvocati di Trump arriva in risposta alla richiesta dei deputati democratici affinché l’ex capo di Stato testimoni sotto giuramento al processo. Uno dei consiglieri di Trump, Jason Miller, ha condiviso una lettera indirizzata a Jamie Raskin – deputato del Partito democratico che ha sottoscritto la nota ufficiale per chiedere la testimonianza di Trump - descrivendo la sua richiesta come una "trovata di pubbliche relazioni". Il processo dovrebbe iniziare martedì 9 febbraio e i democratici considerano probabile una condanna dell’ex presidente, accusato di “incitamento alla rivolta” in riferimento all’assalto contro il Campidoglio degli Stati Uniti da parte di suoi sostenitori il 6 gennaio. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha detto di escludere che il processo si concluderà con un'assoluzione. Sarà un test, ha detto ai giornalisti, per dimostrare se si tratta di ''un Senato coraggioso o codardo''.(Nys)