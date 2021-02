Usa-Libano: il dipartimento di Stato condanna l'assassinio dell'attivista Lokman Slim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente “l'atroce assassinio del famoso attivista libanese Lokman Slim”, avvenuto nella zona meridionale del Paese arabo. E’ quanto afferma il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Ci uniamo alla comunità internazionale per chiedere che i suoi assassini siano assicurati rapidamente alla giustizia”, si legge in una nota del dipartimento di Stato. “Slim ha dedicato la sua vita a realizzare un cambiamento positivo per il Libano e ha coraggiosamente lottato per la giustizia, la responsabilità e lo stato di diritto nel suo Paese”, prosegue il comunicato. “Esortiamo – conclude Blinken – le autorità libanesi, inclusi magistrati e leader politici, a mettere coloro che commettono tali atti barbari di fronte alle proprie responsabilità, senza ritardi o eccezioni”. L’attivista e intellettuale Lokman Slim è stato trovato morto questa mattina nel sud del Paese. Il primo ministro designato del Libano, Saad Hariri, lo ha descritto come “un nuovo martire sulla strada del Libano verso la libertà e la democrazia”.(Nys)