Usa-Uganda: Washington accoglie con favore condanna ex signore della guerra Ongwen

- Gli Stati Uniti "accolgono con favore" il verdetto di condanna per crimini di guerra e crimini contro l'umanità emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) contro l'ex comandante dell'Esercito di resistenza del Signore (Lra), Dominic Ongwen. E' quanto afferma il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. La sentenza della Cpi rappresenta "un passo significativo per la giustizia contro le atrocità commesse dall'Lra", si legge in una nota del dicastero. "Gli Stati Uniti - prosegue - hanno contribuito a facilitare la resa volontaria e il trasferimento di Ongwen alla Corte penale internazionale nel 2015. Mentre continuiamo a credere che la Corte penale internazionale necessiti di una riforma significativa, siamo lieti di vedere Ongwen assicurato alla giustizia". (segue) (Nys)