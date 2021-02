Usa: Camera estromette deputata cospirazionista Greene da tutte le commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione volta a estromettere la deputata Marjorie Taylor Greene, cospirazionista seguace di QAnon e ferrea sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump.I legislatori hanno approvato la risoluzione con 230 voti favorevoli (dei quali 11 repubblicani) e 199 contrari. La deputata viene così espulsa dalle commissioni della Camera, in particolare da quelle relative a Istruzione e Bilancio. Greene, repubblicana della Georgia, è stata al centro delle polemiche politiche statunitensi per alcune sue uscite pubbliche giudicate incompatibili con la sua carica istituzionale. Il leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha annunciato ieri l’intenzione dei repubblicani di non sanzionare Greene sotto il profilo disciplinare, ma di richiamarla all’ordine solo verbalmente. I repubblicani della Camera hanno rifiutato di prendere posizione contro Greene, pur ripudiando pubblicamente le sue esternazioni cospirazioniste e antisemite, il che ha spinto i democratici a muoversi unilateralmente per impedirle di far parte dei comitati. (segue) (Nys)