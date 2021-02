Usa: mascherine anti-Covid obbligatorie per tutto il personale della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha emesso un ordine interno che impone a tutto il personale militare di indossare mascherine anti-Covid all’interno del dipartimento e durante gli incarichi all’esterno del Pentagono. "Con effetto immediato, tutte le persone all’interno delle installazioni militari e tutte le persone che svolgono funzioni ufficiali per conto del dipartimento in qualsiasi luogo diverso dalla propria abitazione, compresi gli spazi condivisi all'aperto, indosseranno le mascherine”, si legge nel memorandum sottoscritto da Austin e ottenuto dal quotidiano “The Hill”. "Il Covid-19 – prosegue l’ordine - è una delle minacce più letali che la nostra nazione abbia mai affrontato. Come abbiamo fatto nel corso della nostra storia, l'esercito sarà all'altezza di questa sfida”.(Nys)