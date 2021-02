Omicidio Willy: domani interrogatorio di garanzia per i fratelli Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogatorio di garanzia per i quattro giovani indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. A cinque mesi esatti dall’omicidio del giovane italo capoverdiano avvenuto nel centro a Colleferro tra il 5 e il 6 settembre 2020, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", la procura di Velletri, dopo aver notificato oggi la nuova contestazione del reato, da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario, ha fissato per domani un nuovo interrogatorio di garanzia per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e Mario Pincarelli, in videoconferenza dal carcere in cui sono detenuti e per Francesco Belleggia dalla sua abitazione dove si trova agli arresti domiciliari. (Rer)