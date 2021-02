Covid: Del Re, pandemia pone sfida storica a diritto umanitario internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la vice ministra, il sistema delle Convenzioni di Ginevra e dei loro protocolli aggiuntivi, creato nel 1949 e sviluppato da allora per soddisfare le diverse esigenze, sta ora affrontando una sfida storica senza precedenti. “Senza dubbio, è giunta l’ora di rendere il sistema più capace di adattarsi efficacemente a un contesto contemporaneo globale sempre più complesso. Uno sforzo collettivo profondamente radicato nei valori fondanti della nostra famiglia, l’Unione Europea, nonché coerente con l’appello del Segretario generale Guterres a “ricostruire meglio”. “L'Istituto di Sanremo” – ha concluso Del Re – “grazie alla sua competenza di alto livello e all'esperienza acquisita in questi 50 anni, svolge un ruolo unico e prezioso contribuendo ad una nuova interpretazione del diritto internazionale umanitario e l'Italia è pronta a rafforzare ulteriormente il proprio impegno a favore del diritto internazionale umanitario”. In chiusura della sessione di apertura è quindi intervenuta il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Elisabetta Belloni, che ha ricordato il forte e tradizionale sostegno del ministero degli Esteri alle attività dell’Istituto di Sanremo, in particolare dei suoi programmi di formazione nel campo del diritto internazionale umanitario. (Com)