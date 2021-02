Germania: generale che coordina aiuti militari contro pandemia chiede fine operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno come “compito principale” la sicurezza esterna. Pertanto, “l'assistenza amministrativa” fornita dai militari alle autorità civili nella risposta alla pandemia di coronavirus in Germania “non può essere permanente”. È quanto affermato dal generale di squadra aerea della Luftwaffe Martin Schelleis, dal 2015 al vertice del Comando per operazioni territoriali della Bundeswehr. Dallo scoppio della pandemia, in questa struttura è stato istituito il Comando per la gestione della crisi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le dichiarazioni di Schelleis fanno seguito alla mobilitazione di altri cinquemila effettivi della Bundeswehr per l'emergenza Covid-19. Impartito dalla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, l'ordine ha aumentato a 25 mila unità di personale il contingente delle Forze armate tedesche per l'assistenza logistica ad uffici sanitari, centri per vaccinazione, case di cura e per anziani. In particolare, sono 17.600 i militari il cui dispiegamento è già in atto o è stato pianificato. Secondo il generale Schelleis, in questo modo si rischia di compromettere la prontezza operativa dei militari. L'addestramento delle truppe viene, infatti, notevolmente limitato dal loro impiego nei compiti di assistenza per la gestione dell'emergenza sanitaria. Il generale Schelleis ha, quindi, auspicato che i militari vengano rapidamente sostituiti da personale civile nell'esercizio di questa funzione. Allo stesso tempo, Schelleis ha confermato l'impegno della Bundeswehr nella risposta alla pandemia: “Restiamo finché ci sarà bisogno di noi”. (Geb)