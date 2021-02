Auto: Usa, Ford taglia la produzione di pick-up F-150 a causa della carenza di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica industria automobilistica statunitense Ford ha deciso di tagliare la produzione del suo pick-up F-150, una delle maggiori fonti d’introito per l’azienda, a causa della carenza di chip semiconduttori. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che tale carenza si deve ai vincoli dell'offerta globale di chip per computer, un elemento che impatta in maniera violenta il settore automobilistico. Ford ha fatto sapere che taglierà la produzione di F-150 in uno stabilimento nell'area di Detroit, riducendo i turni di montaggio da tre a uno, mentre l’impianto di Kansas City passerà da tre a due turni di produzione. Per il “Wsj” la decisione di Ford denota una significativa escalation nel problema della carenza di chip, che ha sconvolto l'industria automobilistica a livello globale nelle ultime settimane. L'F-150 è il veicolo più venduto de Paese, nonché il volano dei profitti della Ford.(Nys)