Usa-Uganda: Washington accoglie con favore condanna ex signore della guerra Ongwen (2)

- La Cpi ha condannato Ongwen per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Bambino soldato poi diventato comandante dell'Lra, Ongwen è stato ritenuto responsabile di 61 capi di imputazione sui 70 totali per le atrocità commesse nel nord dell'Uganda, e precisamente per quattro attacchi condotti contro altrettanti campi per sfollati nel 2004. Si attende ora l'entità della pena, ma Ongwen rischia l'ergastolo. Al processo, che si è aperto il 6 dicembre 2016, la difesa ha sostenuto che Ongwen non potesse essere ritenuto responsabile delle atrocità per cui è stato addestrato come bambino soldato sostenendo che l'uomo sia stato sottoposto al lavaggio del cervello, e chiedendo per questo la sua assoluzione. Ongwen è stato infatti rapito da bambino e successivamente addestrato e trasformato in uno dei combattenti più feroci del gruppo ribelle. La sentenza della Cpi è la prima ad occuparsi di crimini commessi dall'Lra, gruppo ribelle di matrice cristiana guidato da Joseph Kony e attivo principalmente nel nord dell'Uganda, nel Sud Sudan, nella Repubblica democratica del Congo e nella Repubblica Centrafricana. (Nys)