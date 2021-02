Trasporto aereo: Germania, Lufthansa può rimborsare il prestito del Kfw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha raccolto sui mercati 1,6 miliardi di euro collocando una nuova obbligazione. Tale ammontare è sufficiente a ripagare parte degli aiuti di Stato da 9 miliardi di euro, che l'azienda ha ottenuto dal governo federale nella scorsa estate per evitare il fallimento a causa della crisi del coronavirus. In particolare, come dichiarato dal direttore finanziario di Luthansa Remco Steenbergen, il gruppo è ora in grado di “rimborsare l'intero prestito dell'Istituto di credito per la ricostruzione” (Kfw), la banca statale della Germania. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il debito di Lufthansa non diminuirà come risultato dell'operazione. A ogni modo, l'uscita dell'azienda dalla crisi sarà “un po' più economica”. Il prestito del Kfw aveva, infatti, un interesse del 3,75 per cento all'anno e come garanzia 300 aerei di Lufthansa. Questi aeromobili sono ora disponibili per altre operazioni di raccolta fondi. Con la nuova obbligazione, il gruppo è riuscito per la terza volta durante la crisi del Covid-19 a raccogliere capitali dagli investitori privati ​​e ridurre la sua dipendenza dallo Stato che, per fornire gli aiuti, ha assunto una partecipazione di circa il 20 per cento in Lufthansa. (Geb)