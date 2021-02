Africa: Covid, da Covax 90 milioni di vaccini a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covax, l'iniziativa globale per garantire un accesso rapido ed equo ai vaccini contro il Covid-19 per tutti i Paesi, indipendentemente dal livello di reddito, ha comunicato ai paesi africani che la prima fase della consegna delle dosi avverrà a febbraio. Secondo quanto fa sapere l’organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato è previsto l’invio di 90 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, per quella che sarà la più grande vaccinazione di massa mai effettuata nel continente. “L'Africa ha guardato dai margini altre regioni avviare campagne di vaccinazione contro il Covid-19 per troppo tempo. Questo lancio programmato è un primo passo fondamentale per garantire al continente un accesso equo ai vaccini", ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. "Sappiamo che nessuno sarà al sicuro finché tutti non saranno al sicuro."(Nys)