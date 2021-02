Usa-Russia: colloquio fra Blinken e Lavrov, focus su sicurezza e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, durante il quale il capo della diplomazia di Washington ha discusso con l'omologo russo l'estensione del trattato Nuovo Start e la necessità di un nuovo controllo degli armamenti circa le armi nucleari russe e la crescente minaccia in questo settore proveniente dalla Cina. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, sottolineando che Blinken ha ribadito la determinazione del presidente statunitense Joe Biden a proteggere i cittadini Usa e agire con fermezza in difesa degli interessi degli Stati Uniti in risposta alle azioni della Russia che danneggiano gli alleati di Washington. Il segretario di Stato ha rinnovato l'appello delle autorità Usa per il rilascio degli ex marines Paul Whelan e Trevor Reed, detenuti in Russia, in modo che possano tornare a casa dalle loro famiglie. Blinken ha quindi affrontato altri dossier, tra i quali la presunta interferenza russa nelle elezioni Usa del 2020, l'aggressione militare di Mosca in Ucraina e Georgia, l'avvelenamento dell'attivista e oppositore russo Aleksej Navalnyj e l'incidente di SolarWinds, società al centro di un massiccio attacco hacker contro dipartimenti e agenzie federali Usa a fine 2020. I due ministri hanno infine concordato l'esigenza di mantenere contatti costanti. (Nys)