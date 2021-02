+ Libia: fonti “Nova”, ecco liste per il nuovo governo +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro le liste con 16 candidati in corsa per la nuova autorità esecutiva incaricata di traghettare la Libia alle elezioni previste il 24 dicembre 2021, nel giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza. Le liste saranno sottoposte domani a Ginevra al voto dei 75 membri del Foro di dialogo politico (Lpdf). Se nessuna squadra riceverà il 60 per cento dei voti dei presenti alla sessione plenaria al primo turno, dalla seconda votazione basterà il 50 per cento più uno. Spicca l’assenza di alcuni “big” come il vicepresidente Ahmed Maiteeq, aspirante premier proveniente della città-Stato di Misurata ben visto anche ad est; il presidente dell’Alto Consiglio di Stato (in “Senato” della Libia occidentale che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk); Khaled al Mishri, ex membro attivo della Fratellanza musulmana originario della città costiera di Zawiya, località nota per la raffineria di petrolio e le partenze dei migranti; Salah al Din al Namirush, ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale (Gna), uno dei volti “puliti” della nuova guardia di politici libici molto ben visti dalla Turchia del presidente Recep Tayyip Erdogan. Tanto a Tripoli quanto a Bengasi, tuttavia, la tensione è alta perché le milizie fedeli al presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, e al generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, potrebbero non riconoscere il risultato delle votazioni mediate dall’inviata Onu uscente, la statunitense Stephanie Williams. (segue) (Lit)