+ Libia: fonti “Nova”, ecco liste per il nuovo governo + (2)

- Tra le quattro liste in gara, la favorita sembra essere quella con Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk e influente politico della Cirenaica, candidato alla guida del nuovo Consiglio di presidenza “ristretto” a tre membri (ognuno in rappresentanza di ogni regione storica del Paese); Osama al Jweili, comandante delle forze militari del Gna, vicepresidente per la Tripolitania ed esponente di Zintan, altro “città-Stato” della Libia occidentale; l’ambasciatore in Marocco, Abdel Majid Seif al Naser, vicepresidente per il Fezzan; Fathi Bashagha, ministro dell’Interno del Gna e potente personalità di Misurata, come capo del nuovo ipotetico governo di unità nazionale. Nella lista data per vincente, tuttavia, non vi è alcun esponente della capitale Tripoli, circostanza che alimenta i timori di possibili scontri tra milizie. Un’altra lista vede l’ambasciatore in Giordania, Mohammed al Baraghathi, presidente in quota Cirenaica; Ali Abuoul Hajam e Idriss Suleiman Ahmed Al Qaed vicepresidenti per Tripolitania e Cirenaica; Khaled Mohammed Abdullah Ghweil primo ministro. Un’altra ancora lista vede Mohammed al Manfi presidente, Abdullah al Lafi e Musa al Kuni vicepresidente rispettivamente di Tripolitania e Fezzan; l’imprenditore misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh primo ministro. Infine, l’ultima lista vede come presidente per la Cirenaica l'uomo d'affari che ha assunto l'incarico di vicepresidente del Congresso nazionale generale nel 2012 e nel 2013, Al Sharif al Wafi; Abdel Rahman al Balazi e Omar Abou Shreida vicepresidenti; Mohammed al Montaser primo ministro. (Lit)